Премьер Литвы неоднозначно высказалась по поводу войны в Украине

Главное: Премьер Литвы прокомментировала войну в Украине. Недовольна результатами.

Детали: Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказалась по поводу войны в Украине. Ее слова цитирует LRT.

Чиновница сказала: «Не будет ошибки в том, чтобы сказать о том, что в ходе войны в Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня».

Она добавила: «Увы, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева».

Глава правительства считает, что 2024-й год станет трудным с военной и политической точки зрения.

В тему: Президент Литвы резко высказался по поводу войны в Украине.