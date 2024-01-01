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Новости > Перерегистрация авто в Украине: теперь только по согласованию с ТЦК

Перерегистрация авто в Украине: теперь только по согласованию с ТЦК

Александр Панько
01.01.24 11:46
222
Перерегистрация авто в Украине: теперь только по согласованию с ТЦК

Главное: Теперь, чтобы перерегистрировать авто в электронном кабинете или на портале «Дія» нужно согласие со стороны ТЦК.

Детали: Процедура перерегистрации авто доступна для водителей онлайн в электронном кабинете или на портале «Дія». Но в последнее время все больше украинцев сталкиваются с тем, что им отказывают в услуге, потому что владелец не прошел проверку личности по полицейской базе.

«О том, что невозможно продать авто без ТЦК, было известно еще несколько недель назад. Правда, это явление не было массовым и применялось в связи с так называемым розыском „уклонистов“. Но после опубликования нового законопроекта о мобилизации, функция продажи авто в „Дії“ зависла», — говорит адвокат Роман Симутин.

«Один из моих подписчиков решил переоформить авто и сделать это в «Дії». В телефоне он увидел «Заявление отклонено сервисным центром МВД из-за подписания документа регистрации. Документ не прошел проверку по базе „лица в розыске ИННП“. Утверждение регистрационного заявления невозможно», — рассказывает Симутин.

ИННП — это Информационный портал Национальной полиции, то есть «АРМОР».

«Также еще один подписчик в чате написал, что услуга регистрации авто в «Дії» не работает. Чтобы не быть голословным, я решил проверить на своем авто — мне система дала ответ «Попробуйте еще раз» — говорит юрист.

В случае возникновения такой ситуации переоформить авто можно только в сервисном центре.

Тэги: Дия, ТЦК

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