Украинские посольства появятся сразу в нескольких африканских странах

Главное: В Африке будет больше украинского присутствия. Ожидается открытие восьми посольств.

Детали: Восемь посольств Украины должны появиться в Африке. Об этом после своего турне по континенту в эфире национального телемарафона сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, открыть их планируют до конца года.

Дипломат сообщил: «Восемь стран уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов и на четыре или пять стран есть кандидаты».

Глава ведомства добавил: «Чтобы открыть все эти посольства еще нужно внести изменения в бюджет МИД, и над этим мы работаем сейчас с премьер-министром, чтобы на конец года выйти на необходимый результат».

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