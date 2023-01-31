Развеяны популярные мифы о водке

Главное: Какие есть мифы о водке? Рассказал нарколог.

Детали: Российский нарколог Валентин Скрябин опроверг популярные мифы о водке. Его цитируют местные СМИ.

Он сказал: «Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт. Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%. Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм».

Эксперт напомнил, что алкоголь снижает иммунитет, оба его главных звена – гуморальный и клеточный.

Специалист назвал мифом утверждение, что сто граммов водки во время еды полезно для здоровья.

Сообщается: «Токсическое вещество, являющееся ядом для человеческого организма, преподносится как полезное. На сегодняшний день не имеется убедительных научных доказательств пользы алкоголя, как нет их и для мышьяка или ртути. Как и для любого яда, для алкоголя справедлива простая закономерность: чем выше доза и длительнее её воздействие, тем сильнее вред, причиняемый организму».

Информируется, что любой алкогольный напиток в любой концентрации опасен для здоровья за счет основного токсического компонента – этилового спирта, при этом нет однозначного и универсального ответа, какая доза может быть смертельной.

Медик сказал: «В первую очередь этанол негативно воздействует на внутренние органы: сердечнососудистую, нервную, пищеварительную системы и репродуктивную функцию. Я бы добавил еще, что поскольку обычно крепкие спиртные напитки употребляются быстро, залпом, это может привести к тому, что вы выпьете больше, чем собирались, и быстрее, чем хотели бы. Это может повысить вероятность принятия необдуманных решений».

Отмечается также, что спиртные напитки калорийны, а кроме того, лишают людей чувства контроля над аппетитом, из-за чего во время застолья можно съесть лишнего.

Он сообщил: «Даже если вы придерживаетесь диеты, алкоголь, воздействуя на систему ГАМК – это главный тормозной медиатор нервной системы, может ослабить ваше твердое намерение не переедать. Кроме того, алкоголь изменяет обмен сахара в печени, что приводит к гипогликемии: уровень сахара в крови понижается, и вы чувствуете голод».

Врач добавил, что не существует какого-то специального блюда или продукта, употребление которого бы приводило к достоверному снижению пагубных последствий алкоголя.

Резюмируется: «Распространенное увлечение жирной и соленой пищей во время застолий может иметь обратный эффект. Соленья могут усугубить нарушения водно-солевого баланса, которые сопровождают чрезмерное потребление алкоголя. Жирная пища создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая и без того является одной из основных мишеней токсического действия алкоголя. Это чревато развитием панкреатита».

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