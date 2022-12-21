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Новости > Дельфины могут страдать страшной человеческой болезнью

Дельфины могут страдать страшной человеческой болезнью

Агата Кловская
21.12.22 08:47
49
Дельфины могут страдать страшной человеческой болезнью

Главное: Дельфины могут страдать болезнью Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых

Детали: Дельфины, вероятно, могут страдать болезнью Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Глазго, Сент-Эндрюсского, Эдинбургского университетов и Исследовательского института Моредуна в Шотландии , пишет The Guardian.

Согласно исследованию, три вида китообразных, выбросившихся на мель у побережья Шотландии, среди них афалина, длинноперый кит-лоцман, имеют классические признаки болезни Альцгеймера.

В отличие от деменции, ранее болезнь Альцгемера не встречалась ни у одного из видов животных, а была характерна только для людей.

В тему: Ученые рассказали о связи вирусов и болезни Альцгеймера.

Тэги: наука, болезнь Альцгеймера, дельфин

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