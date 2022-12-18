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Новости > В УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

В УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

Александра Кудрявцева
18.12.22 12:33
136
В УПЦ отпели погибших воинов - защитников Украины

Главное: В Бориспольской, Днепропетровской и Белоцерковской епархиях провели в вечность погибших военнослужащих, защищавших Украину от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой душ погибших.

14 декабря в селе Мокрец духовенство и верующие Бориспольской епархии с молитвой провели в вечность павшего воина Сергея Суховия, погибшего, выполняя боевые задания под Бахмутом.

У павшего Защитника остались его родители и 9-летний сын.

В конце богослужения отец Иоанн произнес проповедь и обратился к родным и близким павшего Героя со словами сострадания.

В этот же день в Днепропетровской епархии пели павшего сержанта Юрия Лысняка.

15 декабря в Свято-Троицкой церкви города Ржищев Белоцерковской епархии спели погибшего военнослужащего ВСУ Павла Олейника.

Проститься с погибшим воином пришли родные, друзья, близкие и боевые собратья.

Вечная память усопшим рабам Божиим воинам Сергею, Георгию, Павлу!

В тему: В семи епархиях священники УПЦ отпели погибших защитников Украины.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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