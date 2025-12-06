В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ЧАЭС

В МАГАТЭ сделали резонансное заявление. Там говорят о том, что новый саркофаг Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций, так как его повредил российский БПЛА.

Сообщается, что на прошлой неделе миссия агентства завершила всестороннюю оценку нового безопасного конфайнмента на объекте после того, как в феврале по нему ударил российский дрон.

Как известно, данный саркофаг является массивной стальной конструкцией, построенной для предотвращения выброса радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии 1986-го года.

Было установлено следующее:

- саркофаг потерял свои основные функции безопасности, включая способность изоляции;

- опорные конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

Говорится: «Были проведены ограниченные временные ремонтные работы на крыше, однако своевременное и комплексное восстановление остаётся крайне важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности».

Рекомендуется продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага:

- внедрить контроль влажности;

- обновить программу мониторинга коррозии;

- модернизировать автоматическую систему наблюдения за состоянием укрытия, построенного над реактором после аварии.

Ранее Россия нанесла удар по ЧАЭС.