В Германии произошел странный инцидент с кошкой

Странный инцидент с кошкой произошел в Германии. О нем пишет издание Bild.

В публикации сказано: «Женщина из Баварии случайно отправила свою кошку по почте. Кошка незаметно пробралась в коробку и уснула там. Ничего не подозревая, женщина заклеила коробку и отнесла ее на почту».

Добавляется, что данную посылку доставили в пекарню, где одна из работниц услышала доносящееся из нее тихое мяуканье.

Оказалось, что она знакома с хозяйкой кошки и сразу же известила ее о пропаже.

Впрочем, вскрыть посылку с кошкой удалось только после прибытия на место полиции, так как в Германии действует защита тайны переписки и почтовых отправлений.

К счастью, что животное оказалось целым и невредимым.

Позже кошку вернули хозяйке, против нее также не стали возбуждать уголовное дело из-за жестокого обращения с животными по причине отсутствия в ее действиях злого умысла.

Не уточняется, сколько дней кошка провела в посылке.

