Умеров прокомментировал последнюю встречу с американцами

Делегации Украины и США провели уже шестую встречу за последние две недели. О ней поведал секретарь СНБО Рустем Умеров.

Чиновник подчеркнул, что приоритетом нашей страны является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Информируется, что участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Сказано: «Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру. В частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств».

Кроме этого была рассмотрена «Программа будущего развития», которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

