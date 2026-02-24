Все разделы

Новости > Озвучены потери украинской культуры за четыре года войны

Озвучены потери украинской культуры за четыре года войны

Агата Кловская
24.02.26 12:01
133
Озвучены потери украинской культуры за четыре года войны

Министерство культуры Украины приводит страшные цифры в четвертую годовщину войны России в нашей стране. Стало известно, какой урон был нанесен отрасли.

Сказано, что за это время погибли 346 деятелей культуры и 132 работника медиа.

При этом были разрушены и повреждены 1 685 памятников культурного наследия и 2 483 объекта культурной инфраструктуры, из которых 507 полностью уничтожены.

Добавляется, что Россия похитила 35 482 музейных предмета, а более 1,7 миллионов предметов остаются на временно оккупированных территориях под угрозой уничтожения.

Кроме этого указывается, что сумма прямых убытков украинской культуре составляет около 4,2 миллиардов долларов, а общие потери сектора культуры, учитывая недополученные доходы, превышают 31 миллиард долларов.

Ранее миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений о моральном ущербе.

Тэги: общество, Россия, война, культура, новости Украины

Комментарии

fraza.com
