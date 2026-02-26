Все разделы

Новости > ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

Агата Кловская
26.02.26 13:14
64
ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% в этом году, а в 2027 году — до 4,0%, если война продлится в течение 2026-го. Об этом говорится в отчете ЕБРР.

В отчете отмечается, что Украина сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на войну с Россией.

Рост реального ВВП, медленный в начале года, резко ускорился до 3,0% к концу 2025 года, что дает показатель за весь год в 2,0%.

В опубликованном сегодня отчете ЕБРР изменено предположение, на котором базируется прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году.

Предполагая, что война продлится в течение 2026 года, Банк теперь прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет на 2,5 % в этом году, а в 2027 году — до 4,0%.

В предыдущем отчете предполагалось прекращение огня и выигрыш от послевоенного восстановления, что позволило прогнозировать рост в 2026 году на уровне 5,0%.

«Поддержка макроэкономической стабильности страны является значительным, обеспеченным и в значительной степени предсказуемым внешним финансированием. Хотя война продолжает наносить значительные человеческие и экономические потери, власть, бизнес и партнеры Украины продемонстрировали мощную способность стабилизировать экономику в беспрецедентных условиях», — говорится в отчете.

Экономические показатели в 2025 году были сформированы серьезными ограничениями военного времени. Дефицит электроэнергии, слабое сельскохозяйственное производство и постоянная нехватка рабочей силы негативно влияли на рост, тогда как целенаправленные атаки России на инфраструктуру создали постоянные логистические препятствия.

Торговый дефицит увеличился из-за сокращения экспорта зерна и окончания действия временных торговых преференций ЕС.

Тем не менее, многие сектора продолжали адаптироваться, что отражает высокую устойчивость и способность фирм эффективно работать, несмотря на потрясения.

Рост реального ВВП в целом оставался низким в 2025 году, хотя в конце года темпы ускорились. Экономика выросла на 2,1% в годовом исчислении в третьем квартале и на 3,0% в четвертом квартале по сравнению с 0,8% в первом полугодии.

Инфляция, повышенная в начале 2025 года, резко упала во второй половине года, поскольку вступили в силу более жесткая монетарная политика, ослабление давления на расходы и стабильный обменный курс.

К январю 2026 года инфляция снизилась до 7,4%. Центральный банк сохранял ограничительную позицию в течение 2025 года, прежде чем снизить ставку на 50 базисных пунктов в январе 2026 года.

Фискальная поддержка остается критически важной. Большой бюджетный дефицит Украины полностью финансируется внешними партнерами, что обеспечивает непрерывность государственных услуг и расходов на оборону, а также способствует широкой макроэкономической стабильности.

Ожидается, что выделенное внешнее финансирование на сумму более 110 млрд евро на 2026-2027 годы будет сдерживать краткосрочные риски.

Хотя по базовому сценарию, где война России против Украины продолжится в течение 2026 года, прогнозируется, что рост реального ВВП составит 2,5% в этом году, а в 2027 году он вырастет до 4,0% в случае окончания войны, мирное соглашение в начале 2026 года существенно улучшит прогноз.

Однако дефицит электроэнергии, ограничение рабочей силы и слабость сельскохозяйственного производства продолжают создавать значительные краткосрочные риски.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о запуске новой четырехлетней программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов.

