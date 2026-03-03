Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заблаговременно покинул ОАЭ задолго до начала боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом он сам сообщил в социальной сети Х.

Предприниматель написал: «К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску».

Добавляется: «Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай, согласно статистике, безопаснее, даже несмотря на то, что там летают ракеты. С нетерпением жду возвращения».

