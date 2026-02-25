Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте. Он рассказал о наступлении ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

Глава государства отметил: «Решение по Starlink, безусловно, положительное для нас, и оно будет очень полезным. Но одновременно я хотел бы поблагодарить наших военных. Starlink не имел никакого влияния на конкретную операцию, о которой вы говорите, на юге нашей страны. Подготовка началась за месяц до решения».

Кроме этого, по его словам, успех данной операции является заслугой украинских военных.

Добавляется: «Наши солдаты сделали это без какого-либо технического вмешательства извне».

Указывается при этом, что операция была тактическим решением под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Резюмируется: «Мы не разглашаем подробностей, почему это было сделано. Это было сделано, и это было успешно».

Ранее Сырский поведал о серьезных успехах на фронте.