Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в среду, 25 февраля, заявил, что хочет добиться завершения войны в течение месяца. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, 30-минутный разговор стал первым общением Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в конце января. Три источника говорят, что переговоры были очень дружелюбными и позитивными.

По словам украинского чиновника и еще одного источника, Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и сказал, что только Трамп может заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась за месяц», — рассказал источник.

Также одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и Трамп, был возможный трехсторонний саммит лидеров.

Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину и за день до встречи посланников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с переговорной командой Зеленского в Женеве. Причем Кушнер и Виткофф тоже участвовали в телефонном разговоре.

Ранее Зеленский по итогам разговора с Трампом рассказал, что они говорили о вопросы, которые обсудят в Женеве в четверг, 26 февраля, представители обеих государств на двусторонней встрече.