Дуров жестко наехал на ЕС

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров наехал на ЕС. Он оставил жесткий пост в социальной сети Х.

Разработчик написал: «ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча ограничивать свободу слова».

Указывается: «Мы видели то же самое во Франции: безосновательное «уголовное расследование», а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram будет тихо цензурировать речь в Румынии и Молдове».

По его словам, ЕС преследует только платформы, на которых размещаются инакомыслящие высказывания, например Telegram, X и TikTok.

