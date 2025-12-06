Генштаб ВСУ поведал о нынешней ситуации на фронте

Война в Украине продолжается. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации на субботу, 6 декабря, рассказал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за сутки произошло 184 боевых столкновения.

Сказано: «Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных ударов, сбросив 137 управляемых авиационных бомб».

Добавляется, что также россияне привлекли 6 602 дрона-камикадзе и совершили 4 988 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 138 были из реактивных систем залпового огня.

