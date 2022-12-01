В семи епархиях священники УПЦ отпели погибших защитников Украины

Главное: В Каменской, Бориспольской, Житомирской, Кременчугской, Могилев-Подольской, Владимир-Волынской и Ровенской епархиях отпели военнослужащих ВСУ, отдавших свою жизнь, защищая народ Украины от российской агрессии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнования родным и призвали молиться за упокой душ погибших.

На Днепропетровщине в городе Верховцево Днепропетровской области священнослужители Каменской епархии совершили чин отпевания погибшего воина Ивана Соляника.

В Преображенском храме села Коржи Бориспольской епархии состоялось отпевание воина Павла Мацибора. После отпевания священник произнес проповедь и обратился к родным и близким погибшего Героя со словами сострадания.

На Житомирщине митрополит Никодим возглавил чин отпевания погибшего Защитника Украины Ивана Павленко. Заупокойное богослужение состоялось в Благовещенском соборе города Коростышев, где павший Герой долгое время нес послушание пономаря. Проститься и провести в последний земной путь военного собрались родные, близкие, а также собратья и сослуживцы.

В Пантелеймоновском храме села Белоусовка Кременчугской епархии в последний путь провели павшего военнослужащего Николая Сада, погибшего, освобождая оккупированные территории и защищая народ Украины от российского вторжения.

В селе Боровка Винницкой области священники Могилев-Подольской епархии совершили чин похорон погибшего воина Руслана Слободянюка.

В Покровской церкви села Питушкив Ровенской епархии провели в вечность 31-летнего воина Юрия Мельничука. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Млиновского округа протоиерей Василий Иванейко.

Погиб Герой от осколочного ранения в Донецкой области 20 ноября.

Вечная память погибшим.

В тему: Священники и верующие тринадцати епархий УПЦ провели в последний путь украинских воинов.