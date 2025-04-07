В одном из американских штатов зафиксирована вспышка страшной заразы

В американском штате Техас бушует корь. О ситуации поведал министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.

Он сообщил: «На сегодняшний день в 22 штатах зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 – в Техасе».

Чиновник добавил, что в прошлое воскресенье посетил Техас на фоне второго случая смерти ребенка, который, предположительно, связан со вспышкой кори в штате.

Накануне же представитель администрации города Лаббок в штате Лорен Адамс говорила о том, что распространение кори связано с очагами среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами для работы, посещения церквей и других повседневных нужд.

Ранее мы писали, что ВОЗ предупреждает о вспышке кори по всему миру.