Терапевт объяснила, чем опасно чрезмерное потребление воды

Российский терапевт Ольга Семенова рассказала, почему вредно потреблять слишком много воды. Предупредила о последствиях.

Медик сказала: «Здоровые почки способны пропускать до 800-1000 миллилитров жидкости в час, в связи с этим избыток воды опасен только в крайних случаях».

Она отмечает: «Но при чрезмерном потреблении жидкости, более четырех-пяти литров в день, могут возникнуть патологические состояния, например гипонатриемия – это снижение уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов».

По ее словам, симптомы такого состояния – тошнота, судороги, спутанность сознания.

Информируется также, что чрезмерное употребление жидкости у людей с хроническими заболеваниями почек может вызвать перегрузку этих органов.

Сообщается, что потребление жидкости стоит ограничивать пациентам с сердечной недостаточностью и эндокринологической патологией, такой как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, так как при этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента.

Резюмируется: «Передозировка водой почти невозможна, если пить постепенно, а не залпом».

Ранее медик объяснила, сколько воды в день должен выпивать человек.