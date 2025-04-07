Австралийцы узнали о женском алкоголизме кое-что новое

Эксперты из института Флори в Австралии выяснили о женском алкоголизме кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был обнаружен до сих пор неизвестный нейробиологический механизм, объясняющий особенности алкогольной зависимости у женщин.

Во время опытов на мышах ученые установили, что отключение рецепторов голода в специфической зоне среднего мозга (EWcp) значительно снижает склонность к злоупотреблению алкоголем у самок, но не влияет на самцов. Данная область мозга, открытая лишь недавно, получает сигналы от кишечных гормонов и играет ключевую роль в формировании зависимостей.

Австралийцы говорят: «Проведенное исследование подтверждает, что мужской и женский мозг принципиально различаются в механизмах формирования зависимости».

Добавляется, что традиционный гендерный разрыв в проблемах с алкоголем практически исчез.

Сообщается, что современные женщины демонстрируют сопоставимый с мужчинами уровень рискованного употребления спиртного, что требует пересмотра терапевтических подходов.

Информируется, что данное открытие указало на конкретную мишень для потенциальной терапии: это рецепторы в EWcp-области.

Ожидается, что будущие эксперименты в этом направлении могут привести к созданию первых в истории препаратов, специально разработанных для лечения алкогольной зависимости у женщин.

Ранее был найден необычный способ победить алкоголизм.