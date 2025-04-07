Стало известно, почему США так жаждут получить полезные ископаемые Украины

Полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним. Глава Вашингтона регулярно намекает на то, что именно соглашение по украинским недрам поможет добиться завершения войны.

С развитием современной промышленности полезные ископаемые становятся все важнее. Сделка с Украиной является не просто прихотью Трампа, а тщательно спланированным соглашением американского лидера, который пойдет на пользу экономике США, пишет The Independent.

Отмечается, что глубоко под землей в Украине находится одно из самых замечательных геологических образований в мире — «Украинский щит». Это массивная кристаллическая порода, которая образовавалась более 2,5 миллиардов лет назад. Она простирается на большей части территории страны.

В издании подчеркнули, что за время своего существования «Украинский щит» пережил формирование гор, образования и перемещения магмы, а также другие изменения. Благодаря этому были созданы благоприятные геологические условия для формирования ряда месторождений полезных ископаемых, включая литий, графит, марганец, титан и редкоземельные элементы. В наше время они имеют решающее значение для промышленности.

По данным издания, в Украине расположены месторождения 22 из 34 критических минералов, определенных ЕС как необходимые для обеспечения энергетической безопасности. Благодаря этому Украина является одной из наиболее богатых ресурсами стран мира.

Журналисты добавили, что мир стремится к декарбонизации, повышая спрос на важнейшие минералы. В частности, электромобили, ветряные турбины и солнечные батареи требуют лития, кобальта и редкоземельных элементов, которые есть у Украины.

В издании поделились, что цена на литий в 1990-х годах составляла 1 500 долларов за тонну, а в последние годы он подорожал примерно до 20 000 долларов. По прогнозам аналитиков, к 2040 году спрос на него вырастет почти в 40 раз.

Всего у Украины есть три крупных месторождения лития — Шевченковское в Донецкой области, а также Полоховское и Станкуватское в Кировоградской области. Многие месторождения полезных ископаемых остаются практически неразведанными из-за вторжения России, которое нарушило работу горнодобывающих предприятий и повредило инфраструктуру.

В Шевченковском литиевом месторождении содержится высокая концентрация сподумена, который является основным литийсодержащим минералом. Его используют в производстве аккумуляторных батарей, а запасы оцениваются в 13,8 миллиона тонн литиевых руд. Главная проблема заключается в том, что для добычи сподумена необходимо вложить 10-20 миллионов долларов в геологоразведку, отметили в издании.

Запасы Полоховского месторождения составляют около 270 тысяч тонн лития. Оно считается одним из лучших литиевых участков в Европе, подчеркнули в издании.

Тем не менее литий является лишь одним из элементов минеральных ресурсов Украины. В Геологической службе США говорили о том, что наша страна занимает третье место в мире по добыче рутила — 15,7% от общего объема. Помимо этого Украина занимает шестое место среди крупнейших производителей железной руды и титана, а также седьмое место среди производителей марганцевой руды.

Кроме того, в издании поделились, что Украина обладает крупнейшими в Европе запасами урана. Он необходим для атомной энергетики и производства оружия.

Также в издании напомнили, что в Украине сосредоточены крупнейшие в мире разведанные запасы марганцевых руд. Большая часть расположена в Никопольском бассейне.

Журналисты подчеркнули, что двусторонние переговоры между Украиной и США только подчеркивают геополитическую важность этих ресурсов. Согласно предварительному соглашению, Украине придется отчислять 50% от будущих доходов от минеральных ресурсов, нефти и газа и других добываемых материалов в инвестиционный фонд реконструкции для послевоенного восстановления страны. Этот фонд будет находиться под совместным управлением Киева и Вашингтона.

В издании обратили внимание на то, что у США также довольно много полезных ископаемых. Тем не менее американцы не занимаются их добычей достаточно масштабно из-за экологических норм и высокой стоимости рабочей силы. Поэтому в Вашингтоне отдают предпочтение зарубежным рынкам.

Такой подход привел к тому, что США стали зависимы от импорта, в частности, из Китая. Именно КНР доминирует в производстве и переработке важнейших минералов, добавили в издании.

Журналисты считают, что если США удастся заполучить полезные ископаемые Украины в обмен на прекращение войны, это избавит Вашингтон от необходимости покупать их у Китая.

В США разработаны значительные запасы лития, включая те, которые находятся в долине Клейтон в Неваде и Кингс-Маунтин в Северной Каролине. Тем не менее большая часть текущего производства лития приходится на «рассольные операции», которые подразумевают добычу из солевых растворов. Это дороже, чем добыча из твердой породы, объяснили в издании.

В издании резюмировали, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже при доле всего в 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики.

Напомним, в США сделали заявление о соглашении по полезным ископаемым Украины.