Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Турция прекратит экспорт лимонов – озвучена причина

Турция прекратит экспорт лимонов – озвучена причина

Александр Панько
07.04.25 15:20
153
Турция прекратит экспорт лимонов – озвучена причина

Со вторника, 8 апреля, Турция временно остановит экспорт лимонов. Причина этому – холодная погода и желание избежать дефицита на внутреннем рынке.

Министерство торговли отмечает: «В координации с министерством сельского и лесного хозяйства принято решение временно остановить экспорт лимонов по причине последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке».

Добавляется, что речь идет о заморозках в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Подчеркивается, что при необходимости решение будет отменено.

Стоит напомнить, что больше всего из цитрусовых Турция отправляет на экспорт лимоны и мандарины (70%) и апельсины (15%).

Ранее мы писали, что посевная-2025 в Украине идет с опережением.

Тэги: мир, экономика, Турция

Комментарии

Статьи

04.04.25 10:12

Торговая война Трампа: первые последствия

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.25 16:43

В США владельцы Tesla массово избавляются от своих электрокаров из-за Маска

07.04.25 16:02

Австралийцы узнали о женском алкоголизме кое-что новое

07.04.25 15:44

Стало известно, почему США так жаждут получить полезные ископаемые Украины

07.04.25 15:08

Терапевт объяснила, чем опасно чрезмерное потребление воды

07.04.25 14:44

В одном из американских штатов зафиксирована вспышка страшной заразы

07.04.25 14:24

В США объяснили, зачем обложили пошлиной даже необитаемые острова

07.04.25 13:49

Американский миллиардер попросил Трампа «притормозить» пошлины

07.04.25 13:36

Несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны

07.04.25 13:02

Ученые разгадали синдром самозванца

07.04.25 11:35

ООН назвала удар по Кривому Рогу самым массовым убийством детей за все время войны

07.04.25 09:32

Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

04.04.25 15:37

Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

04.04.25 13:41

Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня

04.04.25 10:40

Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий

04.04.25 09:58

В Днепре в автомобиле подорвали чиновника и его жену

04.04.25 09:37

Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ

03.04.25 13:13

Военная конфронтация с Ираном может стать неизбежной, — глава МИД Франции

03.04.25 10:12

Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, — Келлог

03.04.25 09:22

Трамп ввел пошлины против всего мира

02.04.25 13:46

Синоптик рассказала, когда в Украине снова… пойдет снег

02.04.25 09:25

Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

01.04.25 13:13

Путин будет добиваться ухода Зеленского, чтобы подчинить Украину, — СМИ

02.04.25 16:25

В Киеве временно закроют несколько станций метро

02.04.25 15:37

В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией

02.04.25 14:43

Минобороны предложило альтернативу демобилизации

01.04.25 14:23

Воду по графику могут начать подавать по всей Украине

01.04.25 15:41

Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

01.04.25 14:40

В центре Львова трамвай отрезал голову мужчине

01.04.25 14:03

Жуткое ДТП в Австрии унесло жизни четырех украинцев

Фото и Видео
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди