Турция прекратит экспорт лимонов – озвучена причина

Со вторника, 8 апреля, Турция временно остановит экспорт лимонов. Причина этому – холодная погода и желание избежать дефицита на внутреннем рынке.

Министерство торговли отмечает: «В координации с министерством сельского и лесного хозяйства принято решение временно остановить экспорт лимонов по причине последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке».

Добавляется, что речь идет о заморозках в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге страны.

Подчеркивается, что при необходимости решение будет отменено.

Стоит напомнить, что больше всего из цитрусовых Турция отправляет на экспорт лимоны и мандарины (70%) и апельсины (15%).

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