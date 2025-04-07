Несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны

Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой. Сейчас нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией. Об этом сообщает Euractiv.

После вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала спасением для почти 4,3 миллиона украинцев.

Директива позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право жить, работать и получать доступ к услугам, при этом большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Поскольку переговоры о прекращении огня продолжаются, эта страховочная сетка может быть разрушена.

Недавние опросы показывают, что число беженцев, планирующих вернуться в Украину, падает. Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) показывают снижение с 65% в 2024 году по сравнению с 77% в предыдущем году.

Доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто заявил, что не имеет надежды вернуться, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В блоке, который часто парализован дебатами по вопросам миграции, любые действия на уровне ЕС по продлению временной защиты, скорее всего, будут осложнены политически

Зона предоставления убежища в ЕС, не использовалась с момента ее принятия в 2001 году- до тех пор, пока полномасштабное вторжение России не привело к ее первому использованию.

В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, значительно выйдя за рамки первоначальных рамок, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление осуществляется раз в год.

Однако, хотя директива и обеспечила быструю защиту, ее временный характер создает неудобства для украинцев.

Уровни защиты также различаются в зависимости от страны. Каждая страна ЕС интерпретирует директиву немного по-разному в своем национальном законодательстве, что означает, что к украинцам относятся по-разному в зависимости от того, где они поселились.

Еврокомиссия заявила, что начала рассматривать следующие шаги, включая вопрос о том, «продлевать или нет» временную защиту, помогать людям переходить на национальные статусы для работы, учебы или воссоединения семьи, а также оказывать поддержку тем, кто решит вернуться в Украину.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил, что Чехия, наряду с Германией и Еврокомиссией, активно участвует в формировании совместного ответа в рамках польского председательства. «Но конкретные условия еще предстоит обсудить», — сказал Ракушан.

Как стало известно Euractiv, Евросовет намерен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Совета по внутренним делам в июне.

Представитель министерства внутренних дел Чехии Хана Мала подтвердила, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов, добавив, что они ожидают достижения общей позиции ЕС в первой половине этого года.

Некоторые страны не стали дожидаться Брюсселя и предприняли действия по поиску «более долгосрочного постоянного статуса».

Польша вскоре предложит трехлетний статус временного резидента украинцам, которые имели непрерывную временную защиту в течение как минимум года.

В Чехии украинцам, проживающим там более двух лет и имеющим работу, будет доступен новый специальный пятилетний вид на жительство с обязательным посещением школы их детьми.

Но даже Прага, одна из крупнейших принимающих стран, дала ясно понять, что не будет предоставлять никаких новых временных мер защиты «после окончания войны», заявил министр внутренних дел.

Другие столицы разрабатывают собственные планы. Австрия, Италия, Эстония и Латвия активизируются с долгосрочными решениями, с разными уровнями защиты.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что уже разработало варианты действий, но решение о том, какие предложения будут фактически выдвинуты по этому вопросу, будет принимать следующее правительство, подчеркнув необходимость единого европейского подхода.

Министерство внутренних дел Словакии подтвердило, что дальнейшие шаги в отношении перемещенных лиц после окончания российского вторжения «в настоящее время обсуждаются на уровне государств-членов, включая Словакию, а также на уровне ЕС».

Напомним, Европа готовится к новой волне беженцев из Украины.