Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны

Несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны

Александр Панько
07.04.25 13:36
209
Несколько миллионов украинцев могут лишиться правового статуса в ЕС после окончания войны

Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой. Сейчас нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией. Об этом сообщает Euractiv.

После вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала спасением для почти 4,3 миллиона украинцев.

Директива позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право жить, работать и получать доступ к услугам, при этом большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Поскольку переговоры о прекращении огня продолжаются, эта страховочная сетка может быть разрушена.

Недавние опросы показывают, что число беженцев, планирующих вернуться в Украину, падает. Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) показывают снижение с 65% в 2024 году по сравнению с 77% в предыдущем году.

Доля тех, кто не определился, выросла с 18% до 24% в 2024 году, а число тех, кто заявил, что не имеет надежды вернуться, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В блоке, который часто парализован дебатами по вопросам миграции, любые действия на уровне ЕС по продлению временной защиты, скорее всего, будут осложнены политически

Зона предоставления убежища в ЕС, не использовалась с момента ее принятия в 2001 году- до тех пор, пока полномасштабное вторжение России не привело к ее первому использованию.

В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, значительно выйдя за рамки первоначальных рамок, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление осуществляется раз в год.

Однако, хотя директива и обеспечила быструю защиту, ее временный характер создает неудобства для украинцев.

Уровни защиты также различаются в зависимости от страны. Каждая страна ЕС интерпретирует директиву немного по-разному в своем национальном законодательстве, что означает, что к украинцам относятся по-разному в зависимости от того, где они поселились.

Еврокомиссия заявила, что начала рассматривать следующие шаги, включая вопрос о том, «продлевать или нет» временную защиту, помогать людям переходить на национальные статусы для работы, учебы или воссоединения семьи, а также оказывать поддержку тем, кто решит вернуться в Украину.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил, что Чехия, наряду с Германией и Еврокомиссией, активно участвует в формировании совместного ответа в рамках польского председательства. «Но конкретные условия еще предстоит обсудить», — сказал Ракушан.

Как стало известно Euractiv, Евросовет намерен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Совета по внутренним делам в июне.

Представитель министерства внутренних дел Чехии Хана Мала подтвердила, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех государств-членов, добавив, что они ожидают достижения общей позиции ЕС в первой половине этого года.

Некоторые страны не стали дожидаться Брюсселя и предприняли действия по поиску «более долгосрочного постоянного статуса».

Польша вскоре предложит трехлетний статус временного резидента украинцам, которые имели непрерывную временную защиту в течение как минимум года.

В Чехии украинцам, проживающим там более двух лет и имеющим работу, будет доступен новый специальный пятилетний вид на жительство с обязательным посещением школы их детьми.

Но даже Прага, одна из крупнейших принимающих стран, дала ясно понять, что не будет предоставлять никаких новых временных мер защиты «после окончания войны», заявил министр внутренних дел.

Другие столицы разрабатывают собственные планы. Австрия, Италия, Эстония и Латвия активизируются с долгосрочными решениями, с разными уровнями защиты.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что уже разработало варианты действий, но решение о том, какие предложения будут фактически выдвинуты по этому вопросу, будет принимать следующее правительство, подчеркнув необходимость единого европейского подхода.

Министерство внутренних дел Словакии подтвердило, что дальнейшие шаги в отношении перемещенных лиц после окончания российского вторжения «в настоящее время обсуждаются на уровне государств-членов, включая Словакию, а также на уровне ЕС».

Напомним, Европа готовится к новой волне беженцев из Украины.

Тэги: Европа, украинцы, правовой статус

Комментарии

Статьи

04.04.25 10:12

Торговая война Трампа: первые последствия

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.25 16:43

В США владельцы Tesla массово избавляются от своих электрокаров из-за Маска

07.04.25 16:02

Австралийцы узнали о женском алкоголизме кое-что новое

07.04.25 15:44

Стало известно, почему США так жаждут получить полезные ископаемые Украины

07.04.25 15:20

Турция прекратит экспорт лимонов – озвучена причина

07.04.25 15:08

Терапевт объяснила, чем опасно чрезмерное потребление воды

07.04.25 14:44

В одном из американских штатов зафиксирована вспышка страшной заразы

07.04.25 14:24

В США объяснили, зачем обложили пошлиной даже необитаемые острова

07.04.25 13:49

Американский миллиардер попросил Трампа «притормозить» пошлины

07.04.25 13:02

Ученые разгадали синдром самозванца

07.04.25 11:35

ООН назвала удар по Кривому Рогу самым массовым убийством детей за все время войны

07.04.25 09:32

Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

04.04.25 15:37

Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

04.04.25 13:41

Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня

04.04.25 10:40

Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий

04.04.25 09:58

В Днепре в автомобиле подорвали чиновника и его жену

04.04.25 09:37

Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ

03.04.25 13:13

Военная конфронтация с Ираном может стать неизбежной, — глава МИД Франции

03.04.25 10:12

Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, — Келлог

03.04.25 09:22

Трамп ввел пошлины против всего мира

02.04.25 13:46

Синоптик рассказала, когда в Украине снова… пойдет снег

02.04.25 09:25

Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

01.04.25 13:13

Путин будет добиваться ухода Зеленского, чтобы подчинить Украину, — СМИ

02.04.25 16:25

В Киеве временно закроют несколько станций метро

02.04.25 15:37

В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией

02.04.25 14:43

Минобороны предложило альтернативу демобилизации

01.04.25 14:23

Воду по графику могут начать подавать по всей Украине

01.04.25 15:41

Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

01.04.25 14:40

В центре Львова трамвай отрезал голову мужчине

01.04.25 14:03

Жуткое ДТП в Австрии унесло жизни четырех украинцев

Фото и Видео
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди