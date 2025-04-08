Обнаружен необычный способ омолодить клетки

Эксперты из университета Оттавы в Канаде выяснили кое-что необычное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что всего недельный курс холодных ванн активирует процесс аутофагии, то есть естественного механизма клеточного самоочищения.

В опыте принимали участие десять здоровых мужчин, которые ежедневно по часу находились в воде температурой 14 градусов.

Указывается, что анализ их крови выявил, что уже на четвертый день в организме испытуемых снизился уровень белка p62, который накапливается при нарушении аутофагии.

Добавляется, что к седьмому дню данный показатель продолжал снижаться, что свидетельствовало об ускоренном омоложении клеток.

Поясняется, что аутофагия представляет собой процесс переработки и утилизации клеточных «отходов». Клетки уничтожают поврежденные белки и органеллы, превращая их в строительные материалы для новых структур. Данный механизм помогает поддерживать клеточное здоровье и защищает организм от возрастных изменений, хронических заболеваний и воспалений.

Была обнаружена повышенная активность фермента каспазы-3, связанного с апоптозом, то есть контролируемой гибелью клеток, что указывает на то, что организм не только очищался от поврежденных компонентов, но и избавлялся от непригодных клеток.

Полагается, что регулярное воздействие холода способно повышать устойчивость клеток к стрессу, помогая частично отсрочить возрастные изменения и облегчить симптомы ряда хронических заболеваний.

Впрочем, подчеркивается, что для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования с участием большего числа подопытных, включая женщин.

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