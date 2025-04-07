Американский миллиардер попросил Трампа «притормозить» пошлины

58-летний руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда долларов, обратился к президенту США Дональду Трампу. Предприниматель просит «притормозить» пошлины.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Бизнесмен отмечает, что у главы государства есть возможность взять тайм-аут на девяносто дней, во время которого тот может провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности.

Подчеркивается, что Дональд Трамп способен привлечь триллионы долларов новых инвестиций в экономику США.

Также он полагает, что урегулировать экономические разногласия с миром возможно более мягким способом.

Ранее биткоин обвалился из-за тарифов Трампа.