Новости > Трамп продолжает расхваливать себя любимого

Трамп продолжает расхваливать себя любимого

Агата Кловская
06.12.25 09:04
Трамп продолжает расхваливать себя любимого

Президент США Дональд Трамп продолжает расхваливать себя. На церемонии вручения ему премии мира ФИФА в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне он заявил, что спас миллионы жизней.

Политик сказал: «Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти».

Американский лидер акцентировал внимание на пример Индии и Пакистана и на «разные войны, которые удалось завершить чуть раньше, чем они начались».

Ранее Трамп опубликовал еще одно свое странное изображение.

