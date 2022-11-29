Глава МОК призвал оставить в силе санкции против российских и белорусских спортсменов

Главное: Глава МОК Томас Бах поддержал продление дисквалификации спортсменов из России и Беларуси. Он призвал весь мировой спорт быть единым в этом вопросе.

Детали: Томас Бах поддержал продление дисквалификации российских и белорусских спортсменов. При этом президент Международного олимпийского комитета призвал весь мировой спорт быть единым в утверждении санкций против атлетов из стран-агрессоров.

Об этом было объявлено на форуме Глобальной ассоциации международных спортивных федераций. При этом сам Бах не смог присутствовать на мероприятии из-за болезни коронавирусом, однако его речь прочитал вице-президент МОК Нг Сэр Мианг.

«Санкции против российского и белорусского правительств должны и будут оставаться непоколебимыми. Рекомендации о том, что вы, Международные федерации, не должны признавать спортивные соревнования в России и Беларуси и что ни одна национальная символика этих стран не должна демонстрироваться на каких-либо спортивных мероприятиях, должны остаться в действии», — отметил Бах.

«Поэтому мы должны вводить санкции против тех, кто виноват в развязывании войны, российского и белорусского правительств. Вы все из первых уст знаете, как трудно замкнуть этот круг теми защитными мерами, которые нам пришлось принять. Вот почему мы должны продолжать исследовать способы преодоления нашей дилеммы посредством этих защитных мер для спортсменов. Мы можем сделать это надежным способом, если мы, Олимпийское движение, сами останемся едиными. Мы можем сделать это только если вы, Международные федерации, будете соблюдать наши рекомендованные санкции и защитные меры», — передает слова главы МОК Inside the Games.

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