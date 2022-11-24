В Украине задерживаются более 80 поездов

Главное: Из-за проблем с электричеством в Украине некоторые поезда отстают от расписания на 12 часов. Самая сложная ситуация с Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.

Детали: Из-за обесточивания большой части сети 81 поезд задерживается в пути более чем на час. Об этом утром 24 ноября сообщили в «Укрзализныце».

Наиболее длительные задержки на маршрутах:

— № 711 Краматорск-Киев (+12 ч. 51 мин.);

— № 749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена (+11 ч. 08 мин.);

— № 17 Харьков-Ужгород (+11 ч. 04 мин.);

— № 119 Запорожье-Львов (+10 ч. 58 мин.);

— № 3 Запорожье-Ужгород (+10 ч. 17 мин.).

Отмечается, что технически самые сложные задержки — это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.

«Экипируем термоодеялами, но все же — должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня два маршрута — на Краматорск (712) и на Днепр (732) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», — уточнили в компании.

Подчеркивается, что на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

В «Укрзализныце» напомнили, что пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успели на свои поезда, с тем же билетом сажают на следующий рейс.

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