Стало известно, сколько населенных пунктов Украины еще предстоит деоккупировать

Главное: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уже деоккупировали 1886 населенных пунктов. Владимир Зеленский заявил, что нужно освободить еще около двух тысяч городов и сел.

Детали: ВСУ с начала полномасштабного вторжения России по состоянию на 22 ноября деоккупировали уже 1 886 населенных пунктов. В Офисе президента отметили, что на освободившейся территории активно восстанавливают инфраструктуру.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что медицинские учреждения возобновили свою работу в 965 населенных пунктах. Газоснабжение возвращено в 1 303 города и села, а электроэнергия — в 1340.

Водоснабжение и мобильная связь уже налажены в 1 432 и 1 190 освобожденных населенных пунктах.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас оккупированы РФ.

«Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни», — заявил президент.

По его словам, украинским военным нужно освободить около двух тысяч населенных пунктов. Президент добавил, что десятки из них разрушены ударами армии РФ полностью, такие, как Волноваха и Мариуполь.

Зеленский добавил, что на оккупированных территориях российские военные уничтожают инфраструктуру. А в случае бегства они воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность населенного пункта.

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