В Кабмине рассказали, сколько украинцев получают соцвыплаты

Главное: В этом месяце соцвыплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, одиноким матерям, инвалидам.

Детали: Социальными выплатами и услугами охвачено почти 20 млн украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в этом году, несмотря на всю сложность ситуации, не было задержек с выплатами пенсий и социальных пособий. С марта по октябрь было выплачено 387 млрд грн пенсий, к тому же проиндексированных.

Кроме того, почти шесть млн граждан Украины были охвачены разными видами социальных пособий, которых в общей сложности в течение десяти месяцев было выплачено более 137 млрд грн.

«В этом месяце социальные выплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью», — рассказал Шмыгаль.

В тему: В Украине почти 250 тысяч внутренних переселенцев не получили выплаты.