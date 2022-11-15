Архиепископ УПЦ напомнил, что индивидуальные действия людей не могут влиять на судьбу лавры и Церкви

Главное: Действия одного или нескольких людей не может влиять на судьбу лавры, руководства Действия одного или нескольких людей не может влиять на судьбу лавры, руководства УПЦ или всей Церкви.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ cо ссылкой на politica.com.ua , об этом сказал архиепископ Виктор (Коцаба), комментируя пение песни в одном из храмов Киево-Печерской лавры, где упоминается слово «Россия».

Владыка считает, что «это именно тот случай, когда на основе действий одного или нескольких людей предлагается засудить всю УПЦ ».

«Информация сегодня — это такое же оружие как и танки с ракетами, а в последнее время медиапространство просто зашкаливает от количества подделок и лжи», — сказал архиепископ Виктор.

Он отметил, что «даже если видео подлинное, оно не может влиять на судьбу Лавры, руководства УПЦ или, тем более, всей Церкви».

Иерарх напомнил, что в УПЦ уже не раз заявляли, что «официальную позицию Церкви по любым вопросам могут высказывать только официальные лица и только через официальные ресурсы Церкви».

«По поводу отношения к вторжению РФ были сделаны несколько официальных заявлений, таких как обращение Предстоятеля УПЦ 24 февраля, Синода УПЦ 12 мая, Собора УПЦ 27 мая. В них российская агрессия осуждается в самой категоричной форме», — отметил архиепископ.

Иерарх УПЦ отметил, что видео, где группа женщин-мирянок по окончанию молебна исполняет некую песню — «это всегда личная инициатива поющих, но не особое благословение священноначалия монастыря».

«Соответственно, если правоохранители найдут в этих действиях состав преступления, то ответственность ложиться на конкретных людей, но не на всю Церковь, ведь многие наши сельские священники и прихожане так никогда и не узнают об этом песенном творчестве. Вот это и есть тот самый принцип разделения индивидуальной и коллективной ответственности», — считает владыка.

Он также обратил внимание на то, что «в Сети уже выяснили, что слова из видео „звон плывет над Россиею, просыпается матушка-Русь“ — это один из куплетов „Песни Пресвятой Богородицы“, написанной вначале 2000-х годов, когда после падения СССР в постсоветских странах восстанавливали старые и строили новые храмы».

«Я не отношу себя к поклонникам такого творчества, и не считаю, что оно должно звучать в храме. Для того, чтобы прославить Матерь Божию под церковными сводами, куда лучше спеть молитву „Царице моя Преблагая“, где нет ни одного слова, которое могло бы иметь политический оттенок. Но даже слова „просыпается матушка-Русь“ — это совсем не о политике, а о возрождении в народе веры. Так „совпало“, что из длинной песни вырезали именно их. И это явно не случайность», — отметил архиепископ Виктор.