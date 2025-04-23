В Instagram появилось новое приложение Edits

В социальной сети Instagram появилась новая функция. О ней поведала компания Meta.

Там сообщили о запуске приложения для редактирования видео под названием Edits, которое уже доступно для бесплатной загрузки на устройствах под управлением iOS и Android.

Как пишет издание The Verge, Edits позиционируется как приложение для создания видео, разработанное для авторов контента, и предлагает расширенные функции, отсутствующие в стандартном приложении Instagram, включая инструменты для управления проектами, отслеживания заметок и идей.

Информируется, что среди ключевых возможностей редактирования – создание ИИ-анимаций из статичных изображений, замена зеленого экрана (хромакей) и функция вырезания объектов.

Пользователи заметили и то, что многие функции Edits заметно схожи с возможностями CapCut, то есть приложения для редактирования видео от ByteDance, владельца TikTok.

В свою очередь глава Instagram Адам Моссери признал сходство с CapCut, но указал на то, что Edits «будет полезен скорее для контентмейкеров, а не для обычных пользователей».

Ожидается, что данное «приложение в конечном итоге будет сильно отличаться от CapCut, предлагая гораздо более широкий набор инструментов для творчества».

Ранее в Windows 11 обнаружили секретную функцию.