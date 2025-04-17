Выявлен неожиданный вред прохладной погоды

Эксперты из Массачусетского университета в Амхерсте и Американского университета в США узнали нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мотивация к снижению веса ослабевает, когда температура на улице падает ниже плюс 20 градусов.

В ходе опыта специалисты использовали данные многолетнего опроса о здоровье под названием Behavioral Risk Factor Surveillance System, во время которого были записаны миллионы телефонных интервью, проведенных в США в 1991-2010-х годах.

Добавляется, что ответы людей были сопоставлены с местными дневными температурами в день опроса, что позволило оценить влияние несезонных погодных условий на поведение, связанное с контролем веса.

В итоге оказалось, при температуре ниже 20 градусов тепла взрослые реже сообщают о попытках похудеть, в том числе путем диеты и повышения физической активности.

При этом в теплую погоду, особенно когда столбик термометра поднимается выше 25 градусов тепла, респонденты чаще стараются придерживаться здорового образа жизни: больше тренируются и увеличивают долю фруктов и овощей в рационе.

Ученые говорят: «Мы были удивлены тем, насколько сильно поведение зависит от погоды. Переход от самого холодного дня к самому теплому приводит примерно к изменению поведения на 7%».

Информируется, что подобная закономерность была стабильной во всех регионах США и среди различных демографических групп.

Сообщается, что особенно выраженной она была среди людей с избыточным весом и ожирением: они были менее склонны к попыткам похудеть в холодные дни и проявляли самую большую активность в теплую погоду.

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