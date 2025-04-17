Полиция рассказала украинцам, как будет работать в Пасху

В воскресенье, 20 апреля, в Пасху Национальная полиция усилит меры безопасности в Украине. Об этом сказала спикер ведомства Юлия Гирдвилис, которую цитирует РБК-Украина.

Говорится: «Во время празднования Пасхи полиция, как и каждый год, усилит меры безопасности. Экипажи полиции будут приближены к местам проведения богослужений».

Добавляется, что полиция готова обеспечить общественный порядок вблизи храмов, на автодорогах и улицах.

Отмечается, что правоохранители могут выборочно осуществлять поверхностные проверки граждан.

Уточняется, что во время военного положения могут действовать определенные ограничения. В том же числе, речь идет о расписании богослужений, которые будут составляться с учетом комендантского часа.

Резюмируется: «Призываем соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы «Воздушная тревога!». Следует помнить, что враг коварен и даже в Пасху может прибегнуть к любым действиям».

Ранее мы писали, что военное положение в Украине могут отменить досрочно.