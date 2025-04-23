В сети показали предполагаемого сына Путина

Российский оппозиционный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ во вторник, 22 апреля, опубликовал фото, на котором можно увидеть 10-летнего Ивана Путина — сына диктатора Владимира Путина и гимнастки Алины Кабаевой.

«В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фото с изображением самого засекреченного и, вероятно, самого одинокого мальчика в России. Это Иван Владимирович Путин. Он почти не общается с другими детьми, проводя все время с охраной, гувернантками, учителями — ведет жизнь наследника Тутти (персонаж сказки Три толстяка)», — говорится в публикации.

Отмечается, что до осени 2023 года Ивана еще редко можно было обнаружить на публичных мероприятиях (на них сделаны эти фото), но затем и эти «выходы в свет» прекратились.

Напомним, в сеть попали фото 10-летнего внука Путина.