Свежая или квашеная? Американцы узнали, какая капуста полезнее

Эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) выяснили, какая капуста полезнее – квашеная или свежая. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что квашеная капуста может восстанавливать клетки кишечника и защищать орган от воспаления.

В ходе опыта ученые проанализировали, как изменяется состав капусты в процессе ферментации и как эти изменения влияют на клетки кишечника. Они три варианта: сырая капуста, квашеная капуста (как покупная, так и приготовленная в лаборатории) и рассол, оставшийся после ферментации.

В итоге оказалось, что цельная квашеная капуста помогает сохранить целостность кишечных клеток, а сырая капуста и рассол такого эффекта не оказывают.

Добавляется, что различий между магазинной и лабораторной версиями продукта обнаружено не было.

Указывается, что анализ состава продемонстрировал, что ферментация значительно изменяет питательную ценность капусты, например – повышается уровень молочной кислоты, аминокислот и растительных соединений, положительно влияющих на микрофлору и защитные функции кишечника.

Специалисты выявили сотни различных метаболитов, образующихся в процессе ферментации.

Теперь они хотят обнаружить, которые наиболее важны для поддержания здоровья пищеварительной системы в долгосрочной перспективе.

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