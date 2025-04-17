Трамп наехал на главу ФРС

Президент США Дональд Трамп наехал на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Требует, чтобы тот ушел в отставку.

Политик написал в социальной сети Truth Social: «Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне «долгий» Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление».

Добавляется: «Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. Ему уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка давно назрела».

Стоит отметить, что накануне Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго сказал о том, что уровень пошлин, введенных Белым домом, оказался намного выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

Ранее Трамп похвастался эффектом от введенных пошлин.