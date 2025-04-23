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Новости > Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского, — CNN

Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского, — CNN

Александр Панько
23.04.25 09:58
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Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского, — CNN

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку «Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта», пишет CNN.

Сообщается, что Рубио должен был принять участие в переговорах с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, однако, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, он не поедет «по логистическим причинам».

Сообщается, что вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. По словам источника, знакомого с этим планом, предложение включает признание контроля России над временно оккупированным Крымом.

«Любое признание российского контроля над Крымом стало бы радикальным разворотом в политике США за последнее десятилетие. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет сделку, признающую контроль Москвы над Крымом», — говорится в материале.

Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это «противоречит нашей Конституции».

Напомним, Зеленский рассказал, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским.

Тэги: Лондон, Владимир Зеленский, Марко Рубио

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