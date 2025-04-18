В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, завтра около 9 тысяч человек станут свидетелями восхождения Благодатного огня, а тысячи людей будут ждать огня у стен города.

"Одновременно в храме могут находиться до 9 тысяч человек. Вход в храм для участия в церемонии будет разрешен всем, кто получил соответствующие документы. Для людей, у которых нет пропусков, обустроены комплексы с тентами и стульями, чтобы они имели возможность наблюдать за церемонией вживую", — рассказал Михаэль Зингерман.

В этом году празднования православной и католической Пасхи совпали, также в эти дни в Иерусалиме отмечают Песах.

"Цель действий полиции — обеспечить тысячам христиан свободу вероисповедания и провести церемонию безопасно. В эти дни в районе Старого города сотни полицейских Иерусалимского округа полиции обеспечивают безопасность и общественный порядок. Контролируются подъезды к Старому городу и все, что происходит внутри", — отметил представитель полиции Израиля.

Чтобы попасть в храм Гроба Господня на церемонию восхождения Благодатного огня, паломники должны иметь разрешения, выданные конфессиями.

В прошлом году на восхождении Благодатного огня в храме Гроба Господня присутствовало около 6 тысяч человек. В 2023 году — 2 тысячи 400 человек.

Добавим, что внимание всего мира к восхождению Благодатного огня было во все времена.

Считается, что если Благодатный огонь не взойдет — придет конец истории человечества.