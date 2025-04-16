По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина

В американском Анахайме (Калифорния) произошел необычный инцидент. Тут по территории Диснейленда разгуливал голый мужчина.

Все произошло в минувшие выходные.

Неизвестного заметили на площади Нового Орлеана: он забрался на здание, в котором находится ресторан Tiana's Place, названный в честь главной героини диснеевского фильма «Принцесса и лягушка».

После этого мужчина обнажился и продемонстрировал окружающим свои гениталии.

В итоге работники парка развлечений увели людей с площади и сообщили о произошедшем в полицию, а после правоохранители задержали нарушителя порядка.

Выяснилось, что задержанному 38 лет и он проживает в канадском Калгари.

Его уже обвинили в незаконном проникновении на территорию парка, публичную наготу и нахождение под воздействием наркотиков.

Ранее мы писали, что датчане хотят купить у Трампа Калифорнию.