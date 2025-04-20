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Видео-Новости > В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Автор: «Фраза»
19.04.25 18:18
378
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 19 апреля, в Великую субботу сошел Благодатный огонь, которого ожидают миллионы людей по всему миру.

Люди со всего мира, которые были в этот момент в храме, сразу умывались им, освящая лицо и даже одежду. 

Получив огонь, каждый старался как можно быстрее передать его дальше, чтобы благодать Божия коснулась каждого верующего в чудо. Также Благодатный огонь смогли получить все, кто ждал его на улицах Старого города.

Благодатный огонь в первые минуты не обжигает кожу – он напоминает горячие лучи солнца.

Как сообщил представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман, сегодня одновременно в Храме Гроба Господня предполагалось присутствие 7 тысяч человек. При этом безопасность в городе обеспечивали сотни представителей полиции Израиля.

«Вход в храм для участия в церемонии был разрешен всем, кто получил соответствующие документы. Для людей, у которых нет пропусков, были обустроены комплексы с тентами и стульями, чтобы они имели возможность наблюдать за церемонией вживую», — рассказал Михаэль Зингерман.

Пресс-секретарь полиции Израиля добавил, что цель действий полиции — обеспечить тысячам христиан свободу вероисповедания и провести церемонию безопасно.

Первыми, по традиции, в Храм Гроба Господня вошли представители Армянского католикоса.

Кувуклию проверили представители всех Церквей, которые служат на Гробе Господнем: в ней не должно быть огня и способов зажечь его.

После этого в храм пришли православные арабы — они очень громко прославляли Христа, без их участия церемония восхождения Благодатного огня невозможна. ничего, что могло бы физически зажечь огонь. Затем Патриарх вошел в Кувуклию, и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

По церковному преданию, однажды Благодатный огонь не сошел в Кувуклии, поскольку туда не допустили православного Патриарха и верующие молились у входа в Храм Гроба Господня. Иерусалимская Православная Церковь.

Считается, что если Благодатный огонь не взойдет, то настанет конец истории человечества.

Тэги: Благодатный огонь, Благодатний вогонь

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