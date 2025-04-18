США могут выйти из мирных переговоров по Украине

США прекратят попытки выступить посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки того, что соглашение может быть достигнуто. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Париже после встречи с европейскими и украинскими делегациями, Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в сделке, но у него много других приоритетов в мире.

«Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», — сказал он.

Рубио заявил, что Трамп готов двигаться дальше, если не будет немедленных признаков прогресса.

Трамп накануне заявил, что, по его мнению, прекращение огня «близко», и что Москва намерена в ближайшее время связаться с ним по поводу недавнего предложения.

Напомним, Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня уже на этой неделе.