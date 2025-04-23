Диетолог из США объяснила, чем опасно интервальное голодание

Популярный диетолог из США Дэни Мэттис поведала об опасности интервального голодания. Оказывается, существуют некоторые нюансы.

Поясняется, что интервальное питание представляет собой режим питания, который предполагает четкое деление суток на период голодания (употребляется только вода, чай, кофе без добавок) и период насыщения (принимается любая пища).

По ее словам, наиболее популярным видом такой диеты является режим 16:8, при котором голодание длится шестнадцать часов.

Впрочем, есть и другие типы такого питания, такие как 12/12, 5/2 (пять дней обычного питания и два дня пищевых ограничений).

Медик говорит, что исследования продемонстрировали, что интервальное голодание эффективно снижает вес и уровень сахара в крови.

Однако, акцентируется внимание на том, что последнее преимущество способно быть и недостатком.

Дело в том, что при длительном отсутствии пищи снижение концентрации глюкозы в крови может вызвать слабость, головную боль, усталость и раздражительность. Подобные симптомы вызывает и снижение кровяного давления на такой диете.

Сообщается при этом, что интервальном голодании из-за нерегулярного поступления пищи повышается риск запоров.

Резюмируется, что проблемами в работе пищеварительной системы могут грозить любые изменения в питании.

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