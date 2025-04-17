Немецкий школьник изготовил в домашних условиях… биологическое оружие

Громкий инцидент потряс Германию. О нем сказано в заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена.

Сообщается, что у шестнадцатилетнего школьника в общине Цайтхайн в Саксонии копы изъяли высокотоксичный яд рицин, а район вокруг его дома был перекрыт в связи с особой опасностью вещества.

Правоохранители рассказали, что парню вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина.

Добавляется, что рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями.

Пока что следствие не располагает информацией о том, с какой целью мальчик изготовил эти вещества.

Сегодня утром в его доме провели масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ.

Указывается, что район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории.

Сообщается, что ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений.

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