Немецкий школьник изготовил в домашних условиях… биологическое оружие

Громкий инцидент потряс Германию. О нем сказано в заявлении земельного управления уголовной полиции и прокуратуры Дрездена.
Сообщается, что у шестнадцатилетнего школьника в общине Цайтхайн в Саксонии копы изъяли высокотоксичный яд рицин, а район вокруг его дома был перекрыт в связи с особой опасностью вещества.
Правоохранители рассказали, что парню вменяется в вину то, что он в специально оборудованной лаборатории на чердаке дома своих родителей в Цайтхайне изготовил и хранил несколько ампул со смесью аконитина и рицина.
Добавляется, что рицин квалифицируется как биологическое оружие в соответствии с законом о контроле над военными вооружениями.
Пока что следствие не располагает информацией о том, с какой целью мальчик изготовил эти вещества.
Сегодня утром в его доме провели масштабный обыск для изъятия всех отравляющих веществ.
Указывается, что район, включая все подъездные пути, перекрыт на большой территории.
Сообщается, что ордера на арест подростка пока нет в связи с его несовершеннолетием и отсутствием предыдущих правонарушений.
Ранее стало известно, угрожают ли украинцам ядовитые нидерландские авокадо.