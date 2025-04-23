Во Львовской области сгорели дачные дома

Во Львовской области произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что в селе Межиречье во время пожара сухой травы сгорели одиннадцать дачных домов.

Сказано: «Поджог сухостоя быстро перерос в масштабный пожар. Огонь уничтожил отдельными очагами сухую траву, кустарник и камыш на площади 6,5 тысяч квадратных метров, а также восемь деревянных дачных домов и три кирпичных».

Добавляется, что благодаря усилиям спасателей удалось спасти двадцать дачных домов.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в области было зафиксировано одиннадцать пожаров в экосистемах на площади более двух гектаров.

Ранее в Киеве потушили гигантский пожар.