В ЕС «выписали» гигантские штрафы Apple и Meta

Еврокомиссия присудила огромные штрафы компаниям Apple и Meta. Теперь они должны заплатить 500 и 200 миллионов евро соответственно.

Сделано это было за нарушения правил ЕС в области конкуренции.

Там говорят: «Оба решения приняты в результате подробного диалога с указанными компаниями, который позволил им представить свои аргументы и точки зрения».

Добавляется, что компаниями были нарушены правила конкуренции, установленные в Законе о цифровых рынках ЕС.

Уверяется, что Apple должна была бесплатно информировать пользователей о приложениях сторонних разработчиков, не распространяющихся через App Store.

В истории с Meta штраф касается использования персональных данных пользователей социальных сетей.

Ранее Apple снова стала самой дорогой компанией в мире.