Во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, США попытаются заставить Украину признать фактический контроль Кремля над Крымом и отказаться от намерения вступить в НАТО. Об этом пишет редактор международного отдела издания Independent Сем Кили, комментируя предложения США Украине и её союзникам накануне переговоров в Лондоне.

«Украина не будет иметь другого выбора, кроме как отклонить предложения о заморозке российского контроля над востоком страны. Зеленского, вероятно, попросят (или прикажут) признать де-факто власть Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО, и вообще покорно катиться под путинские танковые гусеницы», — говорится в публикации.

По информации издания, ожидается, что США согласятся оставить России контроль над 20% территории Украины в обмен на мониторинг прекращения огня.​

Также ожидается, что они согласятся признать контроль России над аннексированным в 2014 году Крымом.​

Как пишет Сем Кили, ни глава МИД Великобритании Дэвид Лемми, ни Франция и Германия, которые также отправляют своих министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности в Лондон, не хотят соглашаться на эти предложения.

Так что, как говорится в публикации, Лемми имеет сложную задачу — он должен участвовать в переговорах, одновременно гарантируя, что они не станут ловушкой для переговорщиков Владимира Зеленского.

Как сообщает Independent, обсуждается также превращение Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время оккупирована российскими войсками и больше не производит электроэнергию, в американский проект, который будет поставлять электроэнергию не в Украину, а в оккупированный Крым.​

В то же время Украина знает о возможных последствиях, если она отклонит предложения США.​

«Украина знает, что происходит, когда она не соглашается с Трампом. Ранее США уже приостанавливали Киеву военную помощь, а позже — именно тогда, когда Россия начала атаки в Курской области — был прекращён обмен разведданными со США», — пишет издание.

При этом отмечается, что команда Трампа обещает России ослабление санкций и в целом расширение возможностей для бизнеса с Америкой, одновременно Вашингтон не указывает, с чем может столкнуться Путин, если он не будет соблюдать или не согласится на прекращение огня.

Тем временем один из британских чиновников выразил уверенность, что эта встреча не будет последней и решающей.

Издание также приводит мнение главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Украины Александра Мережко, который заявил, что Трамп хочет выйти из переговоров, поскольку увидел, что из-за позиции Путина они безнадёжны: «Вот почему для нас чрезвычайно важно не давать Трампу возможности обвинять нас. Нам нужно продолжать делать то, что мы делали: оставаться конструктивными и соглашаться с его инициативами, насколько это не вредит нашим национальным интересам, таким как территориальная целостность и суверенитет Украины».

Напомним, 23 апреля в Лондоне состоятся международные переговоры по Украине. Встреча пройдет в формате многосторонних консультаций с участием представителей Великобритании, США, Украины, Франции и Германии.