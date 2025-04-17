Ученые рассказали о целебных свойствах искусства

Международная группа экспертов из Тринити-колледжа в Ирландии, Венского университета в Австрии и Берлинского университета Гумбольдта в Германии поведали о целебных свойствах искусства. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обычный просмотр произведений искусства может повышать качество жизни.

Ученые провели метаанализ 38 работ с участием более 6,8 тысяч людей.

Был выявлен устойчивый положительный эффект от взаимодействия с изобразительным искусством: от классических полотен до современных инсталляций.

Оказалось, что созерцание картин развивает так называемое эвдемоническое благополучие, то есть состояние, связанное с осмысленностью существования и личностным ростом.

Подчеркивается: «Не столь неважно, где происходит контакт с искусством: в музейных залах, больничных палатах или через очки виртуальной реальности».

Информируется, что уникальные результаты были зафиксированы при взаимодействии с работами Ван Гога, Мунка и других мастеров. «Звездная ночь» и «Крик», которые, как уверяется, демонстрируют одинаково сильное терапевтическое воздействие, несмотря на различие эмоциональных посылов.

Сказано, что искусство не должно рассматриваться как роскошь, а доступный и экономически эффективный инструмент для улучшения психического здоровья населения.

Специалисты призывали медицинские учреждения активнее включать арт-терапию в стандартные протоколы лечения.

Ранее канадцы поведали о целебных свойствах музыки.