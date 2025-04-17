Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые рассказали о целебных свойствах искусства

Ученые рассказали о целебных свойствах искусства

Агата Кловская
17.04.25 13:08
60
Ученые рассказали о целебных свойствах искусства

Международная группа экспертов из Тринити-колледжа в Ирландии, Венского университета в Австрии и Берлинского университета Гумбольдта в Германии поведали о целебных свойствах искусства. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обычный просмотр произведений искусства может повышать качество жизни.

Ученые провели метаанализ 38 работ с участием более 6,8 тысяч людей.

Был выявлен устойчивый положительный эффект от взаимодействия с изобразительным искусством: от классических полотен до современных инсталляций.

Оказалось, что созерцание картин развивает так называемое эвдемоническое благополучие, то есть состояние, связанное с осмысленностью существования и личностным ростом.

Подчеркивается: «Не столь неважно, где происходит контакт с искусством: в музейных залах, больничных палатах или через очки виртуальной реальности».

Информируется, что уникальные результаты были зафиксированы при взаимодействии с работами Ван Гога, Мунка и других мастеров. «Звездная ночь» и «Крик», которые, как уверяется, демонстрируют одинаково сильное терапевтическое воздействие, несмотря на различие эмоциональных посылов.

Сказано, что искусство не должно рассматриваться как роскошь, а доступный и экономически эффективный инструмент для улучшения психического здоровья населения.

Специалисты призывали медицинские учреждения активнее включать арт-терапию в стандартные протоколы лечения.

Ранее канадцы поведали о целебных свойствах музыки.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, искусство, культура

Комментарии

Статьи

14.04.25 18:19

Внутри квантового бессмертия

Автор: Эмбер Морган*

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.04.25 13:20

Британия испытала уникальное микроволновое оружие, которое может появиться в Украине

17.04.25 13:14

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине накануне Пасхи

17.04.25 12:57

Японцы узнали о клетках человека кое-что уникальное

17.04.25 12:52

Полиция рассказала украинцам, как будет работать в Пасху

17.04.25 12:29

Перспективы мировой торговли ухудшились после тарифов Трампа, — ВТО

17.04.25 11:56

США будут продавать оружие Украине, — ОП

17.04.25 11:54

В ВОЗ согласовали историческое решение по борьбе с пандемиями

17.04.25 11:45

Ученые узнали о макаках кое-что циничное

17.04.25 11:38

Невролог рассказала об уникальной пользе кофе

17.04.25 11:54

В ВОЗ согласовали историческое решение по борьбе с пандемиями

17.04.25 10:34

Украинская делегация прибыла в Париж на переговоры

17.04.25 10:22

Военное положение в Украине могут отменить досрочно

16.04.25 11:43

В Украине в очередной раз продлили мобилизацию и военное положение

16.04.25 11:27

Зеленский ответил Уиткоффу по поводу территорий

16.04.25 10:10

Рютте рассказал, когда Украине передадут обещанные Patriot

16.04.25 09:31

В Белом доме ответили, планируется ли визит Трампа в Украину

16.04.25 09:23

Рютте поставил точку в вопросе, станет ли Украина членом НАТО

15.04.25 13:44

Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

15.04.25 13:23

В ЕС нашли способ, как убедить Трампа отказаться от пошлин, — Politico

11.04.25 13:29

Диетолог из США назвала продукты, которые вызывают стресс

11.04.25 16:53

Ученые создали уникальную лечебную жвачку

10.04.25 14:02

Трамп высказался о перспективах мирного договора между Украиной и Россией

11.04.25 15:22

ЕС увеличит военную помощь Украине в этом году

11.04.25 11:12

Трамп отменил ограничения на воду из-за своей прически

10.04.25 14:32

Разработчик ChatGPT подал в суд на Илона Маска

11.04.25 09:58

Шесть стран готовы развернуть свои войска в Украине

10.04.25 16:16

Во Львовской области произошло огненное ДТП

11.04.25 12:06

Стало известно о проблемах посевной-2025 в Украине

11.04.25 16:10

Итальянцы впервые наблюдали поразительное квантовое явление

Фото и Видео
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Украина впервые показала новейшее лазерное оружие «Тризуб»
Украина впервые показала новейшее лазерное оружие «Тризуб»
В Ивано-Франковске мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации
В Ивано-Франковске мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
Появилось видео допроса двух китайских пленных
Появилось видео допроса двух китайских пленных
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди