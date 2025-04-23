СМИ узнали о «последнем предложении» США Киеву

Американские переговорщики на встрече в Лондоне в среду, 23 апреля, выдвинут представителям Украины «окончательное предложение», которое включает официальное признание российской оккупации Крыма и ряд других условий. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с предложением.​

Отмечается, что одностраничный документ, представленный США украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывается как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом настаивает, что готов отказаться от переговоров, если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время.​

Что получает Россия согласно предложению Трампа:

— Официальное признание США её контроля над Крымом.

— Фактическое признание её контроля над почти всеми территориями, оккупированными с 2022 года, включая большую часть Луганской области и оккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

— Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте указано, что Украина может стать частью Европейского Союза.

— Отмена санкций, введённых после 2014 года.

— Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.​

Что получает Украина согласно предложению Трампа:

— «Надёжные гарантии безопасности» с участием группы европейских стран и, возможно, других стран-единомышленников. Документ не уточняет, как именно будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает участие в ней США.

— Возвращение небольшой части оккупированной Россией Харьковской области.

— Беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта в некоторых частях южной Украины.

— Компенсации и помощь в восстановлении, хотя в документе не указано, откуда будет поступать финансирование.​

Другие элементы плана предусматривают, в частности, что Запорожская атомная электростанция — крупнейший подобный объект в Европе — будет считаться территорией Украины, но управляться Соединёнными Штатами и поставлять электроэнергию как Украине, так и России.

Также документ ссылается на соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам, которое, как заявил Трамп, будет подписано в четверг.​

План был разработан после того, как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провёл более четырёх часов на встрече с Путиным на прошлой неделе.​

Однако Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, как ожидается, пропустят переговоры в Лондоне в среду с участием представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании.

Вместо этого американскую делегацию возглавит спецпредставитель США в Украине Кит Келлог. Ожидается, что предложение США будет частью обсуждений.​

Американский чиновник, участвующий в обсуждениях, сообщил, что Рубио и Уиткофф совместно работали над разработкой рамочного соглашения для приближения к завершению войны.​

Однако за последние 24 часа появились признаки того, что украинцы во время встреч в Лондоне в среду хотят обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамочное соглашение о мирном плане Трампа.

«Было принято решение, что госсекретарь не поедет в Лондон. Вместо этого американская делегация продолжит переговоры с британскими и украинскими коллегами», — сказал чиновник.

Рубио написал в Twitter, что имел «продуктивный» разговор с британским коллегой и с нетерпением ждёт дальнейших обсуждений после встреч в Лондоне.​

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во вторник, что переговоры продолжаются.

Напомним, Трамп сделал заявление по поводу соглашения между РФ и Украиной.