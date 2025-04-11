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Видео-Новости > Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ

Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ

Александр Панько
11.04.25 10:57
137
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ

Украина подготовит сильный пакет санкций против российского «теневого флота» и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы. Об этом во время вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты — есть соответствующее обоснование спецслужб, это сильные пакеты», — отметил президент.

По его словам, санкции будут нацелены на:

— «теневой флот» России, который Москва использует для финансирования войны;

— пропагандистов войны, которые пытаются ослабить защиту Украины и помогать России;

— некоторых функционеров, фамилии которых известны «всем украинцам».

Зеленский уточнил, что продолжается подготовка указов о санкциях.

Также он добавил, что в Украине работают над синхронизацией санкционных пакетов с решениями партнеров в Евросоюзе и других «сильных юрисдикциях мира».

Напомним, США ввели новые санкции против России.

Тэги: Россия, санкции, Владимир Зеленский

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Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
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