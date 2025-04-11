Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ

Украина подготовит сильный пакет санкций против российского «теневого флота» и пропагандистов. Необходимость ограничений обосновали спецслужбы. Об этом во время вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я поручил также подготовить наши, украинские, санкционные пакеты — есть соответствующее обоснование спецслужб, это сильные пакеты», — отметил президент.
По его словам, санкции будут нацелены на:
— «теневой флот» России, который Москва использует для финансирования войны;
— пропагандистов войны, которые пытаются ослабить защиту Украины и помогать России;
— некоторых функционеров, фамилии которых известны «всем украинцам».
Зеленский уточнил, что продолжается подготовка указов о санкциях.
Также он добавил, что в Украине работают над синхронизацией санкционных пакетов с решениями партнеров в Евросоюзе и других «сильных юрисдикциях мира».
Напомним, США ввели новые санкции против России.